Misano, mobilità sostenibile: rinnovati i mezzi di bike sharing in città, arrivano 22 nuove bici

Attualità

Misano Adriatico

| 12:11 - 26 Maggio 2018

Avvalendosi di un finanziamento europeo Interreg Med Mobilitas, l'Amministrazione Comunale di Misano ha deciso di rinnovare i propri mezzi del sistema di bike sharing che rimane invariato per quanto riguarda le modalità di utilizzo.

Sono state infatti acquistate 20 biciclette tradizionali, 2 bici elettriche, si è proceduto alla revisione e alla sistemazione delle rastrelliere.

L'Amministrazione si augura che sempre più residenti e turisti possano utilizzare questi mezzi per girare in città e nelle località limitrofe. L'offerta in tema di mobilità sostenibile a Misano è sempre più ampia. In questa direzione s'inserisce sicuramente anche l'altra proposta di bike sharing a flusso libero presentata nemmeno un mese ma soprattutto le nuove piste che rappresentano un ulteriore incentivo all’incremento degli spostamenti ciclabili.