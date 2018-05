Nuova raccolta dei rifiuti nella Zona Paese di Riccione: partono gli incontri informativi per i cittadini

Attualità

Riccione

| 10:22 - 26 Maggio 2018

Aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di rifiuti riciclabili, come organico, plastica, vetro e carta.

Questo l’obiettivo alla base degli imminenti cambiamenti nella modalità di raccolta rifiuti che nelle prossime settimane interesseranno alcune zone di Riccione.

Il cambiamento riguarda in particolare la zona di Riccione Paese, dove a partire dall’ultima settimana di giugno verrà estesa la raccolta domiciliare per tutti i tipi di rifiuto (organico, carta, plastica/lattine, vetro e rifiuto indifferenziato).

Per comprendere al meglio le modalità del nuovo sistema e le tempistiche di avvio, Amministrazione comunale ed Hera hanno organizzato due incontri pubblici informativi ai quali i cittadini coinvolti sono invitati a partecipare.

Gli incontri si terranno:

Martedì 29 maggio, alle 20.30 presso la Sala del Consiglio Comunale Residenza Comunale, Viale Vittorio Emanuele, 2

Giovedì 31 maggio, alle 20.30 presso la Sala del Consiglio Comunale - Residenza Comunale, Viale Vittorio Emanuele, 2

Agli incontri seguirà una fase, a partire dal 1 giugno, in cui sarà Hera a contattare i cittadini e a recarsi presso famiglie e attività coinvolte per illustrare le modalità del nuovo sistema di raccolta e consegnare il kit di contenitori, sacchi e tutto il materiale informativo, incluso il calendario di raccolta per ciascuna tipologia di rifiuto.

Il servizio entrerà in vigore il 2 luglio, data entro la quale si raccomanda che tutti i cittadini abbiano ricevuto o ritirato la propria dotazione di materiale.

“L’ottimizzazione del sistema di raccolta rifiuti porta a porta - dichiara l’assessore all’ambiente Lea Ermeti – che abbiamo previsto di estendere alla zona di Riccione Paese, serve a raggiungere l’obiettivo di arrivare alla tariffazione puntuale dei rifiuti e ad applicare il principio che paga di più in bolletta chi meno differenzia producendo maggiori rifiuti indifferenziati. Dopo l’introduzione del porta a porta nella zona a mare della ferrovia, il sistema verrà allargato ad un’altra area della città consentendo anche un maggiore decoro sulle strade dove verranno eliminati i cassonetti stradali, prevenendo in questo modo i fenomeni di degrado che spesso si cerano esternamente ai raccoglitori stradali”.

Migliorare la raccolta differenziata rappresenta una sfida che va oltre gli aspetti normativi perché contribuisce a ridurre il consumo di risorse naturali, realizzando importanti benefici per l’ambiente e per le generazioni future.

Per informazioni: Servizio Clienti del Gruppo Hera risponde al numero gratuito: 800.999.500 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).