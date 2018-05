Coriano, convocati tutti i giovani del territorio per creare vere opportunità

Attualità

Coriano

| 09:02 - 26 Maggio 2018

L'amministrazione ha incontrato i giovani di Coriano con l’obbiettivo di cominciare un percorso di partecipazione attivo per creare opportunità vere. Ieri sera presso il Centro Giovani di Coriano convocati i giovani di tutto il territorio.

Come prima cosa il Sindaco ha presentato ufficialmente la neo assessore Giulia Santoni, che già da consigliera seguiva la delega alle politiche giovanili.

Il primo obiettivo raggiunto in questa serata è aver portato giovani da tutte le frazioni, con una bella impostazione di dialogo che ad un certo punto ha visto il sindaco chiedere ai ragazzi di presentarsi tra loro e quindi formare un cerchio cosi che si è potuto anche guardarsi tutti in faccia.

Tra i temi affrontati, l'utilizzo del centro giovani nei periodi invernali con varie ipotesi operative. Organizzazione di serate informative a tema e la possibilità di promuovere la musica con l'organizzazione di concerti con band emergenti le richieste più gettonate.

Giulia Santoni (assessore alle Politiche per i Giovani): “I giovani cercano occasioni e spazi dove poter essere se stessi, dove esprimersi, non offerte preconfezionate, è proprio qui che si gioca la sfida delle politiche giovanili. Mi auspico che vi siano tanti progetti da mettere in cantiere, da parte mia la disponibilità per rendere operative le idee che verranno direttamente dal mondo giovanile per realizzare quanto scritto nel programma: i giovani protagonisti.”

Domenica Spinelli (sindaco): ”Ragazzi cogliete l'opportunità di partecipazione alla vita amministrativa e dateci degli spunti veri. A volte vedo i giovani pieni di idee ma anche pronti a mollare quando ci sono difficoltà, invece vorrei vedervi operativi e vi lancio una sfida, vediamo quanti giovani ci sono a Coriano e creiamo un gruppo unito che lavori insieme a noi per rendere Coriano sempre più viva”.