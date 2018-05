Rimini, con l'estate torna il divertimento in spiaggia. Il Tortuga Beach lancia un concorso

Eventi

Rimini

| 08:05 - 26 Maggio 2018

L'estate entra nel vivo, in questo weekend caratterizzato dal ritorno del sole e da un aumento termico che farà avvicinare le temperature ai 30°. Le spiagge saranno prese d'assalto da turisti e cittadini per il primo, "vero" bagno di stagione. Sabato 26 maggio parte anche la stagione di uno dei punti di riferimento dell'intrattenimento in spiaggia, sia giornaliero che serale: il Tortuga Beach bagno 67, sul lungomare Giuseppe Di Vittorio a Rimini. Si parte alle 17 con l'aperitivo di "inaugurazione", drink, buffet e dj set. La direzione di uno degli stabilimenti balneari più importanti di tutta la Riviera, molto attenta ai social, ha lanciato inoltre un concorso: in palio, per i fortunati vincitori, un weekend all inclusive al Tortuga Beach per due persone, una cena per due persone in riva al mare, un ombrellone e lettino per due persone.