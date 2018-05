Rimini, Alice Cadiman: un salto in alto da 1,57 metri che la fa volare verso i Campionati Italiani

Sport

Rimini

| 21:36 - 25 Maggio 2018

Grandissimo risultato per Alice Cadiman, la sedicenne saltatrice in alto tesserata per l’Atletica Libertas Rimini, che domenica 20 maggio a Modena, nel corso di un importante meeting di atletica regionale, ha valicato la ragguardevole quota di 1,57 metri, che in un sol colpo le è valso il nuovo primato personale, migliorato di ben 7 centimetri, ed il “pass” per partecipare ai Campionati italiani individuali allievi/e in programma dal 15 al 17 giugno a Rieti.

Grande soddisfazione per l’atleta, molto miglioratasi negli ultimi mesi (dodici centimetri di progresso da ottobre 2017!), per i suoi compagni di allenamento e per il suo tecnico Giada Dobori, che può annoverare nel suo gruppo fra gli altri anche Alessandro Guaitoli, secondo in regione nella categoria ragazzi con 1,47 metri, Mattia Diotalevi, secondo in Emilia Romagna fra i nati nel 2004 con 1,66 metri (siglato proprio a Modena il 20 maggio) e Cecilia Mascarin, una delle migliori interpreti regionali nella categoria cadette grazie al suo recente 1,51 metri.



Nella foto Alice è l'ultima a destra, Mattia Diotalevi è l'ultimo a sinistra ed al centro in completo rosso il loro tecnico Giada Dobori