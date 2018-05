San Clemente: incidente frontale tra due auto lungo la provinciale Conca. Tre persone ferite, uno grave

Cronaca

San Clemente

| 21:10 - 25 Maggio 2018

Violento scontro nel tardo pomeriggio di venerdì 25 maggio, lungo la provinciale Conca Sp18 dove, in prossimità di un incrocio con via Ca Menghi in località Casarola di San Clemente (Rimini), due auto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale. Stando a quanto raccolto le persone ferite sarebbero tre, in particolare, una persona è rimasta ferita seriamente ed è stata trasportata con l'eliambulanza al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche ambulanze e i Vigili del Fuoco. Foto di repertorio.