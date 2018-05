Santarcangelo Calcio, sabato al 'Mazzola' la sfida che vale la salvezza. Berretti, sospesi i quarti di finale

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:51 - 25 Maggio 2018

Il Santarcangelo sabato alle ore 18 si gioca la salvezza. Dentro o fuori. Allo stadio Mazzola deve vincere con un gol di scarto dopo la sconfitta per 2-1 al Menti nella partita di andata dei playout in un match seganto dalle polemiche per il doppio giallo in meno di quattro minuti a Lesjak, il difensore autore del gol del momentaneo 1-1.

Per preparare al meglio la partita, la squadra gialloblu vivrà l'immediata vigilia in ritiro nella quiete di Cesenatico mentre in queste ore è arrivato il patron Ivan Mestrovic. Sarà una partita ad alta tensione che la squadra gialloblu affronterà senza Lesjak (squalificato) e Moroni (infortunato): anche la squadra biancorossa, pur in vantaggio, non potrà permettersi di scendere in campo per amministrare il risultato. Da Vicenza sono in arrivo 900 tifosi: esauriti i biglietti riservati agli ospiti.

Intanto la Berretti, che sempre sabato a Salò avrebbe dovuto affrontare la prima sfida dei quarti di finale, non scenderà in campo: la manifestazione è stata sospesa dalla Lega perché il Fondi ha presentato reclamo.

I CONVOCATI



PORTIERI Elia Bastianoni 22, Stefano Addario 25, Alberto Iglio 12, Jacopo Moscatelli 1.



DIFENSORI Andrea Bondioli 4, Marco Briganti 5, Mattia Broli 24, Marco Maini 3, Leonardo Maloku 23, Ciro Oreste Sirignano 21, Dario Toninelli 2.

CENTROCAMPISTI Daniele Dalla Bona 8, Aleksandros Dhamo 18, Enzo Di Santantonio 36, Riccardo Gaiola 6, Francis Obeng 20, Joaquim Soumahin 15, Louka Spoliarits 27

ATTACCANTI Andrea Bussaglia 11, Nicola Capellini 17, Giammarco Piccioni 14, Josip Spoljaric 10, Tomislav Strkalj 9, Vincenzo Tommasone 19