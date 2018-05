Smercio di droga a San Marino, svolta nelle indagini. Tre persone denunciate

Cronaca

Repubblica San Marino

| 18:45 - 25 Maggio 2018

Il Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria, già da tempo è impegnato con i propri uomini ad eseguire un attento monitoraggio sul Territorio della Repubblica per combattere il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcune settimane, l’attenzione dei militari operanti era rivolta verso un Castello della Repubblica, dove da informazioni acquisite a seguito di indagini, risultavano esserci dei soggetti dediti al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. La svolta alle indagini prendeva origine nella giornata di giovedì, quando il personale del Reparto entrava in azione, fermando e controllando alcune persone. Successivamente venivano eseguite delle perquisizioni domiciliari, personali e veicolari che permettevano di rinvenire circa 10 grammi di marijuana, mezzo grammo di cocaina, un etto di mannite (sostanza che normalmente viene utilizzata per tagliare la cocaina) e tutto il materiale per il consumo delle sostanze stupefacenti, nonché evidenti tracce che confermano l’uso della sostanza, all’interno delle abitazioni controllate. Al termine dell’attività, che ha impegnato il personale per tutta la giornata, venivano deferite all’Autorità Giudiziaria tre persone, due per detenzione ed uso di sostanze stupefacenti, mentre una per spaccio. Le attività sono tutt’ora in corso e sono coordinate dal Commissario della Legge Avv. Antonella Volpinari.