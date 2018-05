Cattolica Calcio, vinto il bando per i lavori allo stadio Calbi. Lascia il ds Benvenuti, in arrivo nuovi soci

Sport

Cattolica

| 18:24 - 25 Maggio 2018

La Giovane Cattolica si è aggiudicata il bando per l’assegnazione dei lavori sui campi dello stadio Calbi del valore di un milione e centomila euro (partener è la Limonta, una delle aziende più blasonate del settore non solo in Italia). Vinta la concorrenza della Venturelli di Forlì e di un’azienda di Caserta che hanno 35 giorni di tempo per presentare eventuali ricorsi. Saranno realizzati due campi a 11 in sintetico e uno a otto e nel pacchetto è prevista anche la riqualificazione energetica dell'impianto. "Mi complimento con il co-presidente Andrea Mancini, che ha seguito l'intera partita per l'ottimo lavoro" esclama il presidente Visino. Per tutti e tre i campi da realizzare sarà utilizzato un tappeto di ultima generazione, con un intaso misto-organico e gomma, con un un sistema all’avanguardia per sottofondi e drenaggi. Per la prima squadra e il settore giovanile ci saranno dunque strutture all’altezza e anche la ricaduta turistica ne trarrà benefici.



PRIMA SQUADRA E SOCIETA' Intanto si dividono definitivamente le strade tra il ds delle promozione in Eccellenza Emanuele Benvenuti e il club giallorosso. “Sono stato benissimo in questo ambiente, con persone eccezionali come il presidente Francesco Visino, Andrea Mancini, Danilo Rossi e Andrea Giovannini, anima della società. Ma per me non esistevano più i presupposti per lavorare come io volevo; so benissimo che una convivenza con il sottoscritto non è facile, a me piace avere carta bianca nella scelta di allenatore e giocatori e non vedo motivo di cambiare registro fin quando riesco ad ottenere dei risultati. So che stanno entrando in società persone nuove che sicuramente faranno il bene di Cattolica, quindi penso che ci saranno ancora i presupposti per far divertire l’esigente pubblico giallorosso”.

Per la prossima settimana sono attese novità sul fronte societario con l’ingresso di nuovi dirigenti.