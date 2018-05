Da sabato a Rimini screeening cardiologici gratuiti per tutti i cittadini

Sanità

Rimini

| 17:27 - 25 Maggio 2018

Da sabato 26 al 28 maggio la città di Rimini sarà la tredicesima tappa della Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2018, che sta coinvolgendo 32 città italiane con screening cardiologici gratuiti per tutti.

Attraverso questa campagna, promossa Dalla Fondazione per il Tuo cuore Dei Medici cardiologi Ospedalieri, per tre giorni tutti I cittadini di Rimini avranno la possibilità di sottoporsi a screening cardiologici gratuiti, su un jumbo truck appositamente allestito, nel piazzale Fellini.





Grazie al progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato dalla Fondazione, a tutti verrà consegnata una Bancomheart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie praticate e a tutti gli esami eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall'utente, di connettersi dall'Italia e dall'estero alla “Banca del Cuore” per vedere o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera.