Estorsione ad attività commerciale, scatta l'arresto per ex dipendente

Cronaca

Rimini

| 17:22 - 25 Maggio 2018

Arrestato per estorsione e atti persecutori, F.B. 34enne, nato a Cattolica e residente a Gradara, in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria di Rimini. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata da un familiare dell’indagato, vittima nel tempo di continue richieste di denaro legate alla gestione di un’attività commerciale gestita dalla vittima e nella quale il 34enne aveva per un periodo lavorato in qualità di dipendente, e di reiterate condotte di carattere vessatorio. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Rimini.