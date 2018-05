Vertaglia Porte, che colpo! Importante commessa a Cancun nelle torri dei resort turistici dei vip

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 23:15 - 25 Maggio 2018

Vertaglia Porte, la nota azienda di Sant’Ermete che fa parte di Vertaglia Group (l’altra costola è Vertaglia Infissi), si è aggiudicata una importante commessa in Messico. A Cancun, rinomata città turistica di oltre seicentomila abitanti sulla penisola dello Yucatan, al confine col Mar dei Caraibi, famosa per le spiagge, i numerosi resort e la vita notturna, l’azienda santarcangiolese realizzerà 1500 porte interne in legno in tre torri residenziali denominate Brezza Towers.

Ad inizio anno è stato siglato il contratto ed in questi giorni sono cominciate le operazioni di trasporto a cui a breve seguiranno quelle di montaggio seguite sul posto da tecnici qualificati dell’impresa fondata nel 1964 da Candio Vertaglia che tuttora la dirige assieme al figlio Paolo. Da anni Vertaglia Porte è leader in Riviera nella realizzazione di porte in legno per alberghi e hotel, un segmento di mercato che è riuscito a risentire in misura minore della crisi che ha colpito il settore dell’edilizia.

“Abbiamo ottenuto certificazioni di porte resistenti al fuoco con anche insonorizzazione certificata fino a 42 decibel” spiegano dall’azienda che ha acquistato negli anni un respiro internazionale: lavora da tempo in Francia, Inghilterra, Svizzera e nei paesi del Maghreb. Da qualche tempo il raggio di azione si è spostato anche in Messico dove ha aperto tre anni fa uno show room insieme ad altre aziende del territorio riminese.

Sono stati già effettuati lavori nelle zone più esclusive di Cancun e delle altre rinomate zone turistiche adiacenti del Messico dove il made in Italy e i prodotti artigianali di qualità conservano un fascino particolare. Non c’è che dire, un bel biglietto da visita per Vertaglia Porte.



Stefano Ferri