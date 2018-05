Rimini, "No bottiglie o bicchieri in mano sul suolo pubblico". La proposta del consigliere Gioenzo Renzi

Attualità

Rimini

| 16:25 - 25 Maggio 2018

Nel Consiglio Comunale di giovedì sera, il consigliere di FdI Gioenzo Renzi, ha chiesto all’Amministrazione di adeguare il Regolamento di Polizia Urbana difronte al consumo, sempre più diffuso, di bevande alcoliche sul suolo pubblico di vie, marciapiedi, piazze, somministrate dagli esercizi pubblici (bar) o vendute dai mini market, nel Centro Storico e nei viali della Marina.

Queste occupazioni del suolo pubblico da parte di persone con ”le bottiglie o il bicchiere in mano”, spiega il consigliere, alimentano una immagine diseducativa, il degrado urbano, creano disagio ai cittadini, causano problemi di ordine pubblico e sicurezza, danneggiamenti e imbrattamenti del patrimonio privato e pubblico, l’abbandono per terra dei contenitori di vetro, latta o plastica. Mentre accade tutto ciò, il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rimini all’art. 3 vieta di “assumere bevande con contenuto alcolico superiore a ventuno gradi alcolici effettuata in luogo pubblico”. L’attuale Regolamento, pertanto, si limita a vietare solo il consumo dei superalcolici (oltre i 21 gradi ) sul suolo pubblico, consentendo le altre bevande alcoliche.

Invece, continua Renzi, l’Amministrazione Comunale dovrebbe saperlo, il divieto di consumo delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sul suolo pubblico è la “Regola” nei Paesi del Nord Europa ed è sempre più adottato nelle città italiane a cominciare dall’Emilia Romagna ( es. Modena, Reggio Emilia).