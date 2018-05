Green Race: domenica la corsa sui sentieri e sulle ciclabili del fiume Marecchia

Sport

Rimini

| 16:08 - 25 Maggio 2018

Domenica 27 maggio sarà protagonista la Green Race, la corsa verde organizzata dal Golden Club Rimini su percorsi di 16 e 6 chilometri che si snoderanno sui sentieri e sulle ciclabili del fiume Marecchia con passaggi suggestivi vicino a monumenti storici dell'antica Roma.



Il ritrovo è nell’esclusiva location del Marina di Rimini dove tante famiglie riminesi e non si ritroveranno per questo Ecology Day dedicato ai sani stili di vita il correre, il camminare e Nordic Walking per una giornata di Wellness a 360 gradi da vivere all’aria aperta nel verde della Valmarecchia respirando l’aria buona senza l’assillo del traffico e dei clacson.



La Green Race si svolgerà col Patrocinio del Comune di Rimini, Unicef, Aido, Uisp e con la collaborazione del Comitato Turistico di San Giuliano Mare. La Green Race è valevole per il Calendario Regionale Trail Uisp Emila Romagna, i Golden Events e per la Wellness Week



Negli stand presso il parco/lido per tutti gli sportivi e non sarà offerta una valutazione corporea gratuita da Coach del Benessere mentre sul palco allenatori intratterranno le persone con ginnastiche varie.



I favoriti della vigilia in campo maschile sono Giuseppe Del Priore fresco vincitore della 35^ StraRimini e Gian Luca Borghesi salvo gli outsider dell’ultima ora.



Nelle Green Race femminile si prospetta una competizione equilibrata fra Florinda Neri, Iole Citriniti, Luana Leardini ed Isabella Claroni.



Nella scorsa edizione si era imposto negli uomini Marco Oppioli in 58’31” su Antonio Guadagnino e Filippo Tasini mentre nel gentil sesso Fausta Borghini in 1h 17’ 21” aveva prevalso su Alessandra Da Riva e Aferdita Aruci.



Le iscrizioni riaprono domenica mattina dalle ore 8.00 alle 9.15 per agonisti, camminatori, famiglie e nordic walking. La partenza sarà data alle ore 9.30. Programma e regolamento sono on line su www.goldenclubrimini.it.