Misano, torna lo spettacolo dei "bisonti" della strada: il 26 e 27 maggio Petronas Urania Grand Prix

Eventi

Misano Adriatico

| 15:54 - 25 Maggio 2018

A Misano World Circuit si accendono nel weekend i riflettori sul Petronas Urania Grand Prix Truck, il grande appuntamento dedicato al pianeta camion e unico in Italia per la sua formula. Attesi oltre 40.000 visitatori per quello che è un appuntamento di profilo europeo e quest’anno unico in Italia dedicato esclusivamente al mondo dei trasporti ed ai camion.



La presenza dei grandi leader mondiali di settore impreziosisce l’evento, accreditandolo sotto il profilo economico e non solo sportivo e di costume. Fra gli altri, saranno presenti brand del calibro di Petronas, Iveco, Mercedes Volvo Group, Continental, Renault, Garmin, Sandhills, Scai/Hitachi, DKV, Rhiag, Forini, Il Freno, Valeo, Vulcangas, ecc.



Il FIA European Truck Racing Championship 2018, promosso da Etra, avvia a MWC la sua stagione più avvincente con 21 camion in pista e piloti di grande valore, fra i quali quattro campioni Fia Etrc, da Adam Lacko a Jochen Hahn, Norbert Kiss e l’intramontabile pilota portoghese Antonio Albacete. In pista due Freightliner, quattro Iveco, due Mercedes, dodici Man e uno Scania.

Quattro le gare in programma a Misano World Circuit: sabato alle 15.00 e alle 17,30, domenica alle 13.10 e 15.20.

Lo scorso anno a Misano fu Adam Lacko il dominatore assoluto, con tre vittorie, la quarta fu di Norbert Kiss.

I camion hanno il limite di velocità a 160 km/h, un peso medio di 5300 kg. I motori sono derivati di serie e sovralimentati, 13.000 la cilindrata con 1.500 cv. Ai mezzi in corsa è vietata, pena la squalifica, l’emissione di fumi. Dopo la tappa inaugurale di Misano, il campionato si sposterà sui circuiti di Hungaroring, Nurburgrin, Slovakia Ring, Most, Zolder, Le Mans e Jarama, dove si concluderà il 7 ottobre.



Nel paddock atteso lo spettacolo del Raduno dei Camion Decorati. 200 i ‘bisonti’ selezionati, che provengono da tutta Italia oltre che da molte nazioni europee. Anche quest’anno si potranno ammirare le grafiche, gli allestimenti e le tecnologie che tradizionalmente emozionano il pubblico, capolavori viaggianti che rappresentano personaggi famosi, film storici, vip e tanto altro ancora. Immancabile l’area dedicata ai musoni americani: questi veicoli esercitano un fascino irresistibile su chiunque ami il mondo del trasporto. I musoni infiniti di questi giganti sono uno degli elementi caratteristici delle strade americane.



Debutterà il programma di impatto ambientale e sociale Greening Misano Grand Prix Truck, per la sostenibilità ambientale e sociale, con l’obiettivo di stimolare comportamenti sostenibili. L’obiettivo del programma è ridurre l’impatto ambientale dell’evento con la corretta raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti secondo principi di economia circolare. Verranno allestite, in collaborazione con Hera e Cesa, le isole ecologiche nell’area paddock e spettatori. In collaborazione con Summertrade verrà organizzata una raccolta delle eccedenze alimentari, poi donate a organizzazioni non profit del territorio. Inoltre, verrà organizzato un servizio di assistenza alle persone con disabilità a cura dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. La progettazione e il coordinamento sono affidati a Right Hub, start-up certificata B Corp, specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi (www.righthub.it/eventisostenibili).



Biglietti: sabato (circolare) 14 euro – domenica (circolare) 18 euro – abbonamento 2 giorni (circolare) 28 euro.