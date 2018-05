Sabato 26 maggio apre il nuovo Nud&Crud, tante le novità nello storico locale riminese

Eventi

Rimini

| 15:45 - 25 Maggio 2018

I lavori sono ultimati, Nud&Crud è pronto a riaprire. Sabato 26 maggio, dalle ore 19, inaugura il nuovo Nud&Crud. Dopo un progetto di ampliamento che ha visto impegnata la proprietà durante l’inverno, lo storico locale riminese riapre le sue porte promettendo novità strutturali, culinarie e non solo. L’evento inaugurale, aperto a tutti, vedrà i cuochi esibirsi in gustosi show cooking, anteprima dei nuovi piatti, fra cui Adriatic Fish&Chips e PidFish.



In linea con un fermento diffuso che vede il Borgo San Giuliano sempre più al centro della vita cittadina, anche Nud&Crud ha deciso di valorizzarsi, rinnovando le cucine a vista e le diverse aree per le sedute. Lo spazio, ristrutturato su progetto dell’architetto e lighting designer Barbara Vannucchi, coniuga uno stile contemporaneo ed elementi della tradizione. La scelta dei colori, dei materiali e degli arredi, rispecchia l’idea di un cibo locale e universale come la piada, capace di aprirsi al mondo nel segno della contaminazione con altre culture.

Così anche il menù, che conferma i grandi classici, dal PidBurger alla zuppa inglese, e al contempo introduce novità dal sapore internazionale, reinterpretate in chiave romagnola e come sempre rispettando il principio del Km Vero, ossia a base d’ingredienti con filiera di produzione rintracciabile e una vera identità territoriale. Un viaggio attraverso sapori, colori e prodotti che conferma e dà nuovo slancio a una realtà, quella di Nud&Crud, nata 8 anni fa e ben decisa ad arricchire la sua identità nel tempo.