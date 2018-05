Investito in bici sulla rotonda dei pianeti a Riccione: portato in ospedale in elisoccorso

Cronaca

Riccione

| 20:08 - 24 Maggio 2018

Grave incidente stradale in via Santorre di Santarosa a Riccione. Giovedì pomeriggio, intorno alle 14.30, un 78enne che transitava in bicicletta nel pressi della rotonda dei pianeti, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto Smart, guidata da un 73enne del posto. L'anziano, soccorso dai sanitari, è stato trasportato in elisoccorso, con un codice di massima gravità, presso l'ospedale 'Bufalini' di Cesena.