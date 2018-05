Credit Agricole: Opa su ex Carim, confermata riapertura termini. Accettano l'offerta 5.645 azionisti

Attualità

Rimini

| 19:53 - 24 Maggio 2018

Confermata, con il superamento del 50% delle adesioni all'Opa di Credit Agricole-Cariparma sulle Casse di Risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato, la riapertura dei termini delle offerte, alle stesse condizioni, per consentire a tutti gli azionisti delle tre banche che non hanno aderito di poterlo fare, nella settimana compresa tra lunedì 28 maggio e venerdì 1 giugno. E' quanto si legge in una nota dell'istituito di credito secondo cui i risultati definitivi dell'offerta confermano in maniera sostanziale i dati provvisori diffusi nei giorni scorsi. In particolare, viene spiegato, gli azionisti hanno apportato il 64,33% delle azioni oggetto dell'offerta per CariCesena; il 64,14% delle azioni oggetto dell'offerta per Carim e il 71,65% delle azioni oggetto dell'offerta nel caso di Carismi. Nello specifico hanno accettato l'offerta 9.799 azionisti, pari al 73% per quanto riguarda Caricesena, 5.645 azionisti, pari al 72% per quanto riguarda Carim e 4.910 azionisti, pari al 79% per Carismi. Il pagamento del corrispettivo 'up-front' dovuto agli aderenti alle offerte sarà pagato domani. Considerando le azioni portate in adesione all'offerta, le azioni già detenute e quelle acquisite al di fuori delle Offerte, Crèdit Agricole Cariparma arriverà a detenere alla data di pagamento il 96,26% del capitale di Caricesena, il 96,59% del capitale di Carim e il 95,97% del capitale di Carismi.