Maltratta l'ex moglie e pure il suocero, chiesti 3 anni e 6 mesi per 40enne riminese. Si aspetta la sentenza

Cronaca

Rimini

| 07:22 - 27 Maggio 2018

Un 40enne riminese è accusato di maltrattamenti verso l'ex moglie e di atti persecutori verso la donna e l'ex suocero 56enne. Quest'ultimo però, una notte del settembre scorso, trovandosi davanti lo stalker, che ruppe un vetro per fare irruzione nella sua abitazione, non esitò ad alzare le mani contro di lui, in una lite a cui prese parte anche il fratello del padrone di casa. Il processo è alle battute finali: per l'imputato, oggi in libertà e difeso dall'avvocato Cristian Brighi, la pubblica accusa ha chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'ex compagna del 40enne e l'ex suocero si sono costituiti parte civile, rappresentata la prima dagli avvocati Alessandro Petrillo e Barbara Rossi, il secondo dall'avvocato Torquato Tristani. A fine mese è attesa la sentenza.