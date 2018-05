Volley A2 femminile, è l'Omag di Gradara il nuovo main sponsor della squadra di San Giovanni in Marignano

Sport

San Giovanni in Marignano

24 Maggio 2018

E’ ufficiale. Si chiama Omag (nella foto gallery) il nuovo main sponsor della squadra di volley femminile di serie A2 di San Giovanni in Marignano. Prende il posto di Battistelli. L’accordo, nell’aria da giorni, è stato annunciato giovedì pomeriggio dal club romagnolo: ha durata di un anno ma ci sono i presupposti per allungarlo. L’azienda è di Gradara, nata 40 anni fa e con una sede anche in Russia, è specializzata nella produzione di macchine confezionatrici per l’industria farmaceutica ed alimentare, in particolare per il confezionamento in buste e in stick. Circa un centinaio gli addetti. Nestlè, Kraft, Ferrero, Unilever, Bayer e Novartis sono solo alcuni dei clienti di Omag. In passato l’azienda è stata degli sponsor della Scavolini Basket e ora si affaccia per la prima volta al volley.

A questo piunto l'iscrizione al campionato si può dare per certa anche se ancora c'è una fetta del budget da coprire. Nella prossima settimana il direttore sportivo Stefano Manconi si metterà al lavoro per definire la rosa della squadra. Scontata la conferma del tecnico Stefano Saja e del suo staff.