FOTO: nuovo lungomare Rimini nord, 400 persone in piazza a Viserba alla presentazione del progetto

Attualità

Rimini

| 14:10 - 24 Maggio 2018

Quasi 400 persone hanno gremito ieri sera la piazza Pascoli di Viserba per la presentazione del nuovo lungomare di Rimini nord e l'inaugurazione dello spazio espositivo dedicato ai progetti di riqualificazione territoriale. Insieme al Sindaco di Rimini Andrea Gnassi erano presenti gli assessori alla mobilità Roberta Frisoni e ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad, il dirigente alla viabilità Alberto Della Valle e il Presidente dell'Associazione Forum Rimini Venture, Maurizio Ermeti.

Il progetto “Parco del Mare Nord” si traduce in un piano di riqualificazione e trasformazione urbana integrato con l’obiettivo di migliorare la viabilità, eliminare i divieti di balneazione e qualificare la vivibilità della zona turistica. Grazie a questo progetto, infatti, la zona Nord sarà interessata da un investimento di oltre 30 milioni di euro.





“Arrivo proprio adesso da Bologna – ha esordito il Sindaco Gnassi –dove, insieme all'ingegnere Della Valle e all'assessore Frisoni abbiamo presentato questo progetto che, grazie ad un accordo stretto con i vertici delle Ferrovie dello Stato, potrà contare su qualcosa come 9 milioni di euro in più per la parte relativa la mobilità, dalla chiusura dei sottopassaggi, alla riqualificazione delle barriere ferroviarie alle strade di raccordo. Un progetto che sta ricevendo fiducia e risorse dai tanti tavoli, da Roma a Bruxelles a Bologna, che ci vedono protagonisti di questa proposta corale. Ecco perché questa presentazione l’abbiamo voluta nella piazza: per dare la possibilità di partecipare a tutti i cittadini che altrimenti non sarebbero potuti essere ospitati in un luogo chiuso, come inizialmente previsto. Quello che presentiamo questa sera è infatti un vero e proprio progetto di comunità. Un progetto fatto con il contributo, le idee, le soluzioni dei cittadini, che cambia nel profondo il modo di interpretare e vivere la nostra città. Una Rimini con la R maiuscola che non è la somma di tante frazioni, termine vecchio e oggi superato che andremo ad eliminare anche dalla segnaletica, ma una città “lunga”, unica, dove non esistono viserbesi, viserbellesi ma riminesi, fieri del loro quartiere, che si vivono come un corpo unico. Una città che sarà finalmente in collegamento da nord e sud e dal mare al centro fino al forese, grazie alla nuova viabilità e alla riqualificazione urbanistica complessiva di cui il Parco del mare è solo una, seppur fondamentale, parte”