Vede i Carabinieri, tunisino prova a sbarazzarsi della droga ingoiandola: arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:26 - 24 Maggio 2018

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Rimini, che anche nelle ultime ore hanno riguardato in particolar modo le aree verdi della città, il quartiere Borgo Marina e la stazione ferroviaria. Proprio in quest'ultimo luogo mercoledì pomeriggio è stato arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti, un 31enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine. I Militari lo hanno notato mentre si guardava con fare sospetto, osservando le persone di passaggio. Il tipico comportamento del pusher che cerca possibili clienti. Alla vista dei Carabinieri, il tunisino ha cercato di inghiottire la droga che aveva con sè: 6 dosi di eroina e una di cocaina. Nel processo per direttissima è stato condannato a un anno, un mese e 10 giorni di reclusione, nonché al pagamento di una multa da 1350 euro.







"I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi nelle varie zone della città al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi", si legge in una nota dell'Arma.