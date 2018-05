Riccione, prosegue riasfaltatura delle strade cittadine: ecco il piano dei prossimi interventi

Attualità

Riccione

| 13:06 - 24 Maggio 2018

Proseguono a Riccione, a ritmo serrato, gli interventi di asfaltatura nelle strade cittadine. Dopo i lavori eseguiti in via Massaua, via Lentini, via Carducci e via Colombo, sono in corso o in fase di ultimazione i lavori in viale Boito, sulla Statale 16 in corrispondenza dei due attraversamenti presso la farmacia comunale n.4 e nella zona della Chiesa Stella Maris. Anche Piazzale Veterani dello Sport, zona Stadio, terminati i lavori di fognatura bianca, sarà completamente riasfaltato. Compatibilmente con i tempi d’impresa e condizioni meteo permettendo, la prossima settimana partiranno i lavori in via Galilei e in via Volta (zona Terme), in via Nuoro, Oristano e Albano. Dopo la fresatura del manto bituminoso, si procederà al rifacimento della pavimentazione in asfalto. Tutti gli interventi previsti saranno completati dal rifacimento della segnaletica stradale. La programmazione di una intensa e capillare azione di manutenzione delle strade rientra tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale.