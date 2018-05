Alta Valmarecchia, i sette comuni insieme per la wellness week: camminate e degustazioni

Eventi

Novafeltria

| 12:50 - 24 Maggio 2018

Per il secondo anno consecutivo, l'Alta Valmarecchia partecipa alla Wellness Week, la settimana dedicata al benessere e all'attività sportiva organizzata da Technogym attraverso la Wellness Foundation. L'edizione 2018, in programma nel prossimo fine settimana, vede uniti tutti i sette comuni dell'Alta Valmarecchia, che hanno organizzato, per sabato 26 maggio, "Cammina In Wellness Valmarecchia", studiando un percorso di sette itinerari, uno per ogni comune. Ogni percorso si concluderà con l'arrivo in località avamposto, sul fiume Marecchia, tra Maiolo e Novafeltria. In piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria si concluderà la giornata con degustazione di prodotti tipici, a cura della fondazione Valmarecchia. Ci spiega l'iniziativa il Sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini.