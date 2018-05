Minacce e botte alla moglie, arrestato 39enne di Foggia. Nei guai anche un 'predone' di 57 anni

Cronaca

Rimini

| 12:32 - 24 Maggio 2018

Mercoledì i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 39enne foggiano, residente nella Perla Verde e ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Rimini. E' stata la moglie a denunciare il comportamento aggressivo dell'uomo, le sue minacce e le percosse subite, che le hanno provocato lesioni significative. Nel corso delle attività operate sul territorio, i Carabinieri di Saludecio hanno invece arrestato un 57enne nato a Pesaro, domiciliato in una comunità del riminese: dovrà scontare 3 anni di reclusione per furti commessi in passato in Provincia di Rimini.



