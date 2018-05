Basket C Silver, la Dulca corsara in gara2 dei playoff: Rebasket battuto al fotofinish con cuore e nervi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:49 - 24 Maggio 2018



La Dulca Santarcangelo si riscatta in gara2 dei playoff sul campo del Rebasket (67-64) e porta la serie playoff alla bella. La partita è stata tirata. Gli Angels partono bene con un super Francesco Fusco in attacco ben coadiuvato da Cunico chiudendo il primo periodo 15-21. Nel secondo quarto si mettono in luce Pesaresi e Picio Bianchi, ma Rebasket è squadra vera e rimane sempre attaccata ai gialloblù con i canestri di Battaglia e Castagnaro (31-35 al 20’).

Alla ripresa gli Angels provano ad allungare toccando anche il +7, ma un paio di ingenuità permettono a Rebasket di tornare sotto a fine terzo periodo (48-49). L’ultimo decisivo quarto è una bolgia.

I gialloblù rispondono canestro su canestro a Castagnaro e Lusetti, gli Angels si ritrovano nel finale addirittura a -6 (62-56). Entra Raffaelli fino ad allora poco in partita, difesa super su Castagnaro e bomba fondamentale in attacco. Difesa ottima degli Angels e in attacco stavolta è capitan Saponi a trovare la tripla del pareggio (62-62 a 1’ dalla fine).

Partita in equilibrio. Castagnaro prende rimbalzo e subisce fallo, segna 2/2 dalla lunetta (64-62). Time out Angels, serie di blocchi e circolazione, la Dulca trova la bomba di Luca Pesaresi del +1 (64-65 a 30 secondi dalla fine). Il Rebasket butta via la palla, fallo su Picio Bianchi che segna 2/2 ai tiri liberi 64-67. Ultimo tiro per Castagnaro che non trova nemmeno il ferro. Ora appuntamento sabato al PalaSGR alle ore 21.



TABELLINI

REBASKET: Amadio 7, Lusetti 13, Defant 12, Castagnaro 20, Ferrari 4, Tognato 2, Battaglia 6, Violi, Nunziato, Dallasta, Simonazzi, Tondelli. All. Casoli.



DULCA SANTARCANGELO: Saponi 11, Cunico 13, Fusco 6, Picio 13, Pesaresi 17, Dini 4, Raffaelli 3, Ramilli, Fornaciari, Guziur, Giuliani. All. Bernardi.



PARZIALI: 15-21, 31-35, 48-49



ARBITRI: Ferrari, Del Monaco