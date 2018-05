Nomadi festeggiano 55 anni di carriera, doppio concerto a Rimini il 22 e il 23 giugno

Eventi

Rimini

| 18:54 - 23 Maggio 2018

"Per tutta la vita" è il titolo del nuovo progetto discografico dei Nomadi, in uscita il 22 giugno. Un doppio album che celebra i 55 anni di carriera della band più longeva d'Italia, contenente tutte le hit dei Nomadi reinterpretate da Yuri Cilloni, nuova voce dal 2017. L'album sarà disponibile in versione doppio CD e quadruplo LP. I Nomadi torneranno inoltre dal vivo con uno doppio concerto-evento alla Nuova Darsena di Rimini, il 22 e il 23 giugno.