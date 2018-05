Mestrovic molla il Santarcangelo per la Vis Pesaro? Arriva la smentita della società clementina

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:25 - 23 Maggio 2018

Il Santarcangelo Calcio, in una nota, smentisce le indiscrezioni su un possibile addio del presidente Ivan Mestrovic e il conseguente acquisto della Vis Pesaro, formazione neopromossa in Serie C. "Voci destituite di ogni fondamento", spiega la società clementina, precisando che "il progetto del presidente Ivan Mestrovic resterà legato al Santarcangelo e alla Romagna". Per cui, "chiunque si sia eventualmente presentato in nome di Ivan Mestrovic, non rappresenta il presidente del Santarcangelo Calcio".