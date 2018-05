Sport e alimentazione per i giovani atleti: il progetto "Prevenzione" di Angels e Fisiokinetica

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:59 - 23 Maggio 2018



Sport e alimentazione nell’età evolutiva è stato il tema al centro dell’incontro organizzato dal Centro Fisiokinetica di Santarcangelo e gli Angels rivolto ai genitori dei ragazzi nati nel 2004 e 2005. La relatrice è stata la dottoressa Annalisa Taccari, biologa nutrizionista, affiancata da Corrado Ballarini (nella foto) e da Paolo Carasso in qualità di responsabili di Fisiokinetica (insieme a Davide Lodovichetti) ed Angels.

La serata fa parte del progetto "Prevenzione" che Fisiokinetica ed Angels portano avanti da diversi anni e che si basa su una visita gratuita che Fisiokinetica offre a tutti i ragazzi del settore giovanile nella quale vengono valutati diversi parametri: peso (con analisi della massa magra e massa grassa), analisi del piede, della postura, della elasticità, che se non corretti possono portare a patologie o comunque ad una crescita non armonica. Durante queste visite sono emersi diversi problemi riguardanti la sfera dell’ alimentazione (scarso consumo di frutta e verdura, colazione povera, una volta al giorno carne in tavola), da qui l’approfondimento.

“In questi anni il progetto si è spostato anche su altre società convenzionate con Fisiokinetica – spiega Ballarini - ed abbiamo avuto modo così di visitare tantissimi bambini e ragazzini. Il quadro è molto preoccupante: è altissima la percentuale di bambini con problemi di elasticità (meno del 30% arriva a toccarsi i piedi), con problemi ai piedi e di postura. Da una analisi dei dati il motivo di tutto questo è da attribuire ad un cambiamento di stile di vita dei nostri figli dovuto a sua volta dalla evoluzione (o involuzione...) della nostra società”.

Che fare, allora?

“Come Fisiokinetica cerchiamo di trasmettere alle società sportive che è importante non solo insegnare al bambino la tecnica dello sport, ma anche alcune cose che in passato erano scontate come la motricità. Gli Angels, con grande impegno personale di Paolo Carasso, sono fra le società che hanno creduto di più in questo progetto. Da anni collaboriamo realizzando iniziative concrete come l'incontro di lunedì sera, gli allenamenti integrativi di motricità”.

Quale è il messaggio dell’iniziativa di lunedì?

“Da un lato alimentarsi e nutrirsi con correttezza con i preziosi consigli della dottoressa Taccari, dall’altro muoversi più possibile sfruttando l'arrivo della estate e di tutte le iniziative che gli Angels in collaborazione con Fisiokinetica hanno programmato per i prossimi mesi: i camp di alta specializzazione, le attività motorie riguardanti posture e elasticità, all'interno di "Fluxo", il contenitore di attività sportiva all’aperto al parco Clementino di Santarcangelo”.