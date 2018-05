Il 24 giugno la 'Notte Celeste' delle Terme. La festa del benessere coinvolge 17 stabilimenti

Eventi

Rimini

| 16:31 - 23 Maggio 2018

Settimo "compleanno", sabato 23 giugno in Emilia-Romagna, per la "Notte Celeste" delle Terme, con un tema ispirato da William Shakespeare: "Sogno di una notte di inizio estate". La grande festa del benessere italiano, che l'anno scorso ha coinvolto oltre 70.000 persone, si presenta anche quest'anno con un cartellone di eventi in programma in 17 stabilimenti termali, dall'Appennino alla Riviera. Sono coinvolti centri termali del territorio parmense (Terme di Salsomaggiore, il Centro Termale 'Il Baistrocchi', Terme di Monticelli), del Modenese (Terme della Salvarola), nell'area bolognese (Terme di Castel San Pietro, Terme di Porretta, Terme dell'Agriturismo), nel Ferrarese (Thermae Oasis), nel territorio ravennate (Terme di Cervia, Terme di Riolo), in quello forlivese (a Bagno di Romagna Ròseo Euroterme Wellness Resort, Hotel delle Terme di Santa Agnese, Grand Hotel Terme Roseo, Terme di Castrocaro, Grand Hotel Terme della Fratta-Bertinoro) e nel Riminese (Riminiterme, Riccione Terme). Tante le proposte del programma: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', tour in e-bike e percorsi di nordic walking, passando per 'QI Gong' in riva al mare e mercatini tematici. Molte anche le iniziative dedicate ai bambini e quelle di animazione di carattere musicale. E, verso mezzanotte, come vuole il 'rituale' della "Notte Celeste", centinaia di palloncini luminosi, bianchi e celesti, verranno lanciati in cielo unendo idealmente tutte le località termali coinvolte. E grazie ai social network si potrà rimanere sempre connessi durante la festa: l'hashtag è #notteceleste. Per l'Assessore Regionale al Turismo, Andrea Corsini: l'offerta termale, anche in considerazione della sempre crescente importanza del wellness, di corretti stili di vita e di una vacanza attiva, "è un asset strategico per tutto il turismo regionale e arricchisce ulteriormente le proposte messe in campo dalle nuove Destinazioni Turistiche Romagna, Emilia, e Bologna Metropolitana. La Notte Celeste delle Terme rappresenta poi un'importante vetrina promozionale per tutto il comparto". Gli operatori turistici hanno preparato speciali pacchetti soggiorno. Le informazioni si possono consultare su www.lanotteceleste.it. La "Notte Celeste" è realizzata attraverso i fondi europei previsti dal Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por-Fesr 2014-2020). Quest'anno la kermesse sarà seguita anche per radio dalla trasmissione Caterpillar AM di Rai Radiodue, con Filippo Solibello e Marco Ardemagni. L'anno scorso il comparto termale ha registrato - secondo i dati 2017 dell'Osservatorio regionale del Termalismo e Turismo della Salute elaborati dal Coter (Consorzio termale dell'Emilia Romagna, che quest'anno è curatore anche di una nuova guida) - circa 280.000 arrivi (di cui il 58% donne e 42% maschi). Di questi arrivi circa 210mila sono stati per cure termali, oltre 53mila per trattamenti benessere, oltre 15mila per trattamenti riabilitativi. Da segnale anche una quota rilevante di bambini sotto i 12 anni - 18.000 - che hanno usufruito di prestazioni termali.