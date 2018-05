Massimo Lopez preso per la gola dalla piadina allo champagne di Rimini made in "La Piada & Le Bolle"

Attualità

Rimini

| 16:58 - 23 Maggio 2018

Homer Simpson e la figlia Lisa scelgono la piadina di Rimini. Parliamo naturalmente delle voci italiane dei due personaggi del celebre cartone animato Simpson: il celebre attore Massimo Lopez e Monica Ward. Martedì sera sono stati ospiti del ristorante "LaPiada&LeBolle", in piazzale Marvelli, accompagnando gli aspiranti doppiatori dell'accademia della voce di Daniela De Meo. Titolare del locale è la coppia formata dagli imprenditori Renato Celli, un passato televisivo per la partecipazione a un noto reality, e dalla moglie Marika Buda. Protagonista della cena, invece, la piadina romagnola, in una declinazione veramente speciale: piadina allo champagne. E' Marika a raccontarci dell'innovativa ricetta: "è un impasto fatto per rendere la piadina più digeribile e la stiamo testando anche per i diabetici. Abbiamo depositato la ricetta presso gli uffici marchi e brevetti di Monaco". Il locale a Rimini è stato aperto il luglio del 2016 e naturalmente abbina alla piadina prodotti a km zero. Come la salsiccia del Montefeltro della macelleria di Secchiano di Novafeltria, degustata come ripieno della piadina dallo stesso Massimo Lopez, che ha espresso il gradimento per la cena: il suo menù ha previsto anche il tortellone ripieno di patate, squacquerone e Lard d'Arnad (lardo Dop prodotto in Valle d'Aosta) e patate al forno. Oltre alla presenza di ospiti 'vip', "LaPiada&LeBolle" si prepara a sbarcare anche in televisione. Sono infatti in corso trattative con la produzione di "Buona Domenica", il programma della domenica pomeriggio di Canale 5, affinché il catering per gli ospiti parli alla riminese. Lo street Food sempre più protagonista nella nostra città, coniugando moda e tradizione.