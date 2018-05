Santarcangelo, scatta la prevendita per il match contro il Vicenza. La salvezza passa dal 'Mazzola'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:31 - 23 Maggio 2018

Mentre la squadra continua a prepararsi per il match di sabato contro il Vicenza, ultima spiaggia per la salvezza, scatta mercoledì la prevendita proprio per la partita contro i veneti. Nel seguente comunicato vengono illustrate le modalità, punti vendita e costi:

Santarcangelo-Vicenza

Stadio Valentino Mazzola Sabato 26 Maggio ore 18:00

Si ricorda che non sono validi gli abbonamenti 2017/18

Biglietteria sede Santarcangelo Calcio

Mercoledì 23 maggio 15:30 – 18:30

Giovedì 24 maggio 10:00 – 12:30 / 15:30 – 18:30

Venerdì 25 maggio 10:00 – 12:30 / 15:30 – 18:30

Sabato 26 maggio 10:00 – 12:00

Valentino Mazzola

Sabato 26 maggio 16:00 – 19:15

Circuito BookingShow (on-line)

Tabaccheria della Piazza via Molari 10 Santarcangelo di Romagna

Santarcangelo Eventi via Pascoli 22 Santarcangelo di Romagna

Tabaccheria Sella Renzo via Santi Felice e Fortunato 360 Vicenza

Tutti i biglietti sono acquistabili anche il giorno della partita senza Supporter Card.

I residenti nella regione Veneto potranno acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti. Il titolo d’ingresso è incedibile.

Sabato 26 maggio giorno della gara la biglietteria ospiti resterà chiusa. Aperta on line e nei punti vendita autorizzarti.

Prezzi (esclusi di diritti di prevendita)

Tribuna Blu Vip € 22,00 ridotto € 20,00 - Tribuna Blu € 18,00 ridotto € 14,00 - Tribuna gialla € 16,00 ridotto € 12,00 - Tribuna Laterale € 13,00 ridotto € 11,00 - Settore ospiti € 10,00 (solo in prevendita) - Ridotto dal 2005/2011 – Over65 - Invalidi