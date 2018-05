Federconsumatori Rimini chiede a Credit Agricole un risarcimento per gli azionisti Carim

Attualità

Rimini

| 14:59 - 23 Maggio 2018

Federconsumatori Rimini chiede al Gruppo Credit Agricole un incontro e un "congruo ristoro" per i piccoli azionisti. Federconsumatori Rimini ritiene le proposte avanzate da Credit Agricole, l'Offerta Pubblica di Acquisto, inaccettabili sul piano economico e chiede alla nuova Banca di stanziare un plafond risarcitorio a favore degli azionisti. Tale iniziativa deve avere l'obiettivo di rendere ancora più solido il rapporto tra Cariparma Credit Agricole e la propria clientela e prevedere erogazioni risarcitorie a favore dei clienti azionisti, così come è avvenuto per altre banche. Gli azionisti Carim sono tutti invitati ad una assemblea che si terrà sabato 26 maggio alle 10 alla Cgil in via Caduti di Marzabotto n.30. Federconsumatori Rimini specifica che tale azione non esclude l'azione di carattere giuridico nei confronti della vecchia dirigenza Carim e invita gli azionisti a non sottoscrivere clausole che comportino rinunce ad eventuali future azioni risarcitorie e a richiedere presso le filiali un elenco chiaro e trasparente delle spese che si dovrebbero sostenere in caso di adesione all'OPA.