Blitz di Forza Nuova, striscioni davanti alla Cgil: 'Grave atto di intolleranza e violenza'

Attualità

Rimini

| 14:54 - 23 Maggio 2018

La Cgil Rimini attacca Forza Nuova per l'iniziativa messa in atto nella notte. I militanti del movimento di estrema destra hanno appeso striscioni sulle sedi Cgil di alcune città, tra questa Rimini. "Basta morti sul lavoro", il messaggio sullo striscione. La Cgil attacca: "Una strumentalizzazione bieca che tenta di addebitare al Sindacato, e in particolare alla CGIL, le tragedie che stanno macchiando con una lunga scia di sangue il lavoro nel nostro Paese". Per la Cgil si tratta comunque di una "operazione di marketing al solito odioso modo di Forza Nuova per pubblicizzare il novello sindacato" (Sinlai, n.d.r.). "Resta il fatto che abbiamo denunciato l'accaduto, rispetto al quale chiediamo che sia fatta giustizia e chiediamo altresì che le Istituzioni locali esprimano pubblicamente la loro condanna a partire dal divieto di propagandare negli spazi pubblici idee di odio, intolleranza e violenza", attacca Cgil Rimini.