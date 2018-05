Piadina Romagnola Igp protagonista a Francoforte. Un grande spot per la riviera

Turismo

Rimini

| 14:22 - 23 Maggio 2018

Piadina Romagnola Igp sugli scudi a Francoforte. Nel mese di maggio le migliaia di viaggiatori che ogni ora partono e arrivano all’aeroporto internazionale della città tedesca sono intrigati dalla nuova campagna della Piadina Igp che da Rimini lancia la sua sfida: ‘Se è di un altro pianeta si firma Igp’.



Un grande spot per la riviera romagnola che insieme a mare, spiaggia e accoglienza al top, sta sempre più spingendo sui grandi prodotti della tradizione gastronomica per richiamare turisti e visitatori dalla Germania e da tutta l’Europa. Il messaggio, corredato dall’immagine di una grande Piadina-Luna stampata sui display luminosi dell’aerostazione più frequentata d’Europa, ha fatto da cornice a un grande evento targato Romagna, che a metà maggio a Francoforte ha richiamato buyer e giornalisti da tutta la Germania.

Sede dell’evento ‘In cantina’ il ristorante gourmet gestito a Francoforte dall’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna e primo testimonial dell’enogastronomia di casa nostra in Germania. Protagonista proprio la Piadina Romagnola Igp, rappresentata a Francoforte da Alfio Biagini, imprenditore riminese e presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Igp che ha sede nella città malatestiana. In degustazione la Piadina Romagnola Igp alla riminese, sottile e dal diametro maggiore, insieme a quella più grossa tipica dell’entroterra; entrambe golosamente farcite con il meglio dei salumi e dei formaggi emiliano-romagnoli. E ad accompagnare la Piadina il Lambrusco e il frizzante Pignoletto dei Colli bolognesi, per completare l’abbraccio fra la riviera riminese, l’Emilia Romagna e la Germania.