Il Barcamper fa tappa a San Marino per trovare le migliori startup

| 14:14 - 23 Maggio 2018

Barcamper il prossimo 25 maggio farà tappa in Banca di San Marino, posizionato per un giorno nel cortile di Villa Manzoni. Tutti coloro che intendono sviluppare la loro idea innovativa, sono ancora in tempo per prenotare l’appuntamento con il team di investimento di Barcamper Ventures su questo link.

Inoltre alle ore 16:30 del 25 maggio, sempre presso Villa Manzoni, saranno ospiti per un breve intervento sul tema il Segretario alle Finanze On.le Simone Celli, il Presidente di Primomiglio SGR Gianluca Dettori e il Direttore della Camera del Commercio Massimo Ghiotti, i rappresentanti di una startup innovativa nata grazie allo startup weekend organizzato lo scorso anno da Banca di San Marino. Moderatore della conferenza sarà l’Amministratore Delegato di BSM Domenico Lombardi. Banca di San Marino sostiene l’innovazione in tutte le sue forme.