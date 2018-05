"Ginnastica in festa" a Rimini Fiera dieci giorni con atleti da tutta Italia

Sport

Rimini

| 12:17 - 23 Maggio 2018

Manca solo un mese per vivere tutte le emozioni dell’edizione 2018 di “Ginnastica in Festa”. Dal 22 giugno, infatti, la Fiera di Rimini ospiterà 10 giorni di grande ginnastica che, fino all'1 luglio, entusiasmeranno il pubblico presente portando in pedana gare, esibizioni mozzafiato e tanto divertimento. La manifestazione, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, sarà dunque l’occasione per atleti, società, espositori e appassionati di trascorrere assieme un’unica ed imperdibile esperienza all’interno del quartiere fieristico riminese di IEG - Italian Exhibition Group.

“Ginnastica in Festa è un grande evento nel quale coesistono perfettamente competizione e promozione sportiva - spiega Gherardo Tecchi, Presidente FGI -. Serie D, Eccellenza, gare di insieme o individuali delle nostre sezioni sono solo alcune delle tante sfide che vedranno impegnati ginnasti e ginnaste di età diverse giunti a Rimini come ultimo step di un lungo anno di competizioni. Inoltre, per la prima volta in un contesto federale farà il suo ingresso anche il Parkour-Gym: all'interno dei padiglioni della Fiera verrà allestito un vero e proprio campo di dimostrazione aperto a tutti nel quale si alterneranno esperienze didattiche e tecniche per la promozione di questa disciplina. La manifestazione propone dunque un superamento dei confini agonistici ponendosi anche come attività motoria finalizzata alla salute e al benessere psico-fisico dell’individuo, capace di coinvolgere tutte le fasce di età attraverso percorsi motori, attività collaterali basate sul divertimento e laboratori creativi. Un appuntamento in cui la competizione si alterna allo svago e all’allegria, con la partecipazione di eccezionali testimonial della Ginnastica e di atleti pronti al bagno di folla e all’arrembaggio dei fans a caccia di un selfie o di un autografo dei loro campioni preferiti. Poi stand, premiazioni, spazi dedicati alle foto ricordo, punti di ristoro sono tutti ingredienti che consentiranno la permanenza in fiera per l’intera giornata in una full immersion che lascerà un ricordo indelebile. Non ultime le molteplici attività collaterali che impreziosiranno l'offerta formativa della FGI durante l'evento più importante del calendario annuale. Simposi di formazione, master nazionali di aggiornamento per tecnici e ufficiali di gara, seminari per dirigenti sportivi capaci di aprire finestre sull’evoluzione tecnica ma anche sulle mutazioni delle società sportive, a beneficio di una cultura del sociale rispettosa anche del benessere dell’individuo. Tutto questo è Ginnastica in Festa”.

“È sempre molto emozionante rituffarsi nel mondo di Ginnastica in Festa - racconta Marco Cadeddu, Presidente Esatour Sport Events - sono tanti anni ormai che Esatour organizza questa manifestazione incredibile ma ogni edizione è una scarica di adrenalina perché ogni volta ci sono novità sorprendenti, si aggiungono nuovi amici, tornano i “veterani” e arrivano le “matricole”, ognuno concorre ad un’esplosione di energia sotto l’egida dello sport, che tutti unisce e accomuna. Non vedo l’ora di osservare la fiumana di giovani atleti giungere alla Fiera di Rimini e di condividere con tutti i partecipanti questa nuova avventura, tra campi gara, spalti, palco premiazioni e villaggio commerciale. Sono felice e orgoglioso di contribuire, con Esatour, a fare in modo che tutto questo, ogni anno, trasformi un grande evento sportivo in una gigantesca Festa”.

Il biglietto di ingresso giornaliero per Ginnastica in Festa, del costo di 12.00 euro, potrà essere acquistato presso la biglietteria posta all’ingresso Fiera oppure tramite prevendita on-line sulla piattaforma www.vivaticket.it, accessibile anche tramite il sito ufficiale www.ginnasticainfestarimini.it. Per non perdere nemmeno un volteggio o una delle tante attività in programma, saranno disponibili i pacchetti in abbonamento open di 3 o 5 giorni: tale formula consentirà l’accesso ai padiglioni per più giornate non necessariamente consecutive e offriranno la possibilità di condividere con altri i singoli accessi, trasformando l’evento in un’esperienza da poter trascorrere anche insieme ai propri amici o familiari.

Una manifestazione tra le più attese nel panorama ginnico italiano, snodo cruciale per i sogni di gloria di tanti giovani atleti: nella zona riservata alle competizioni ufficiali, andranno in scena i Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Trampolino Elastico. L´evento sportivo sarà inoltre arricchito dalla presenza di numerosi campioni della ginnastica italiana che saranno a disposizione dei propri fan e renderanno l’esperienza riminese ancora più intensa. Spazio anche al divertimento e al coinvolgimento del pubblico grazie alle numerose esibizioni di Ginnastica per Tutti, Gymgiocando, Sincrogym, Parkour-Gym, Promogym, Ropeskipping e Gyminsieme, con il Galà della Gymnaestrada a chiudere in bellezza.

A contorno dell’evento, la hall centrale della Fiera ospiterà un Expo Village dove verranno esposti, negli stand dedicati, molteplici prodotti di svariati settori come abbigliamento ginnico, cosmetica, food, turismo ed editoria. Le strutture del quartiere fieristico riminese di IEG, casa di “Ginnastica in Festa” per il secondo anno consecutivo, si conferma dunque come punto di riferimento per grandi eventi sportivi, coniugando l’ampia offerta di servizi proposti al pubblico e agli espositori con la capacità di gestire efficacemente gli aspetti logistici e l’accoglienza degli importanti flussi di visitatori e addetti ai lavori che si alterneranno nelle varie giornate.

Per seguire l’evento e restare sempre aggiornati sulle ultime novità, è possibile seguire Ginnastica in Festa sul sito www.ginnasticainfestarimini.it e sui social tramite la Pagina Facebook ufficiale (Ginnastica in Festa Rimini), i profili Twitter (@GIF_Rimini) e Instagram (ginnasticainfestarimini). La Segreteria dedicata all’evento, raggiungibile al numero 0721 283737, è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (festivi esclusi). In alternativa, è possibile scrivere alla mail info@ginnasticainfestarimini.it o tramite il numero di fax 0721 268098.