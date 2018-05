Basket, sabato e domenica la prima edizione della "San Marino Minibasket Cup": 16 le squadre

Sport

Repubblica San Marino

| 11:50 - 23 Maggio 2018



Due giorni dedicati ai più piccoli, al divertimento e a tanta sana competizione. È quello che accadrà a San Marino sabato 26 e domenica 27 maggio, con l’occasione che è data alla prima edizione della San Marino Basket Cup.

La categoria è quella degli Scoiattoli (2009-2010), le squadre partecipanti sono 16, divise in 4 gironi, e le partite in programma 32. Primo match alle 14.30 del sabato, ultima gara alle 15.30 di domenica. Parteciperanno anche i padroni di casa, Titano San Marino, e i ‘cugini’ dei Valmarecchia Wolves, poi squadre da altre sette regioni italiane: Toscana, Marche, Lombardia, Lazio, Liguria, Piemonte e Campania.

«Era già da qualche anno che insieme al nostro responsabile minibasket Oscar Valentini pensavamo di organizzare un torneo a San Marino - spiega il presidente della Federazione Sammarinese Pallacanestro, Damiano Battistini -. Finalmente ce l'abbiamo fatta e ci sono tutti gli ingredienti perché sia un evento di successo. A nome della Federazione desidero ringraziare Oscar, Michele Lanci, coach Massimo Padovano e il nostro collaboratore Daniele Zavatta, per aver organizzato in così poco tempo un torneo a cui parteciperanno tante squadre provenienti da tutta Italia. Sicuramente era uno degli obiettivi cardine che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Vogliamo che il torneo, con il passare degli anni, abbia sempre maggior seguito e successo e diventi un appuntamento fisso. E speriamo che sia solo il primo di tanti tornei giovanili che vorremmo portare nella nostra Repubblica».

Qui di seguito vi proponiamo le squadre, divise nei quattro gironi già menzionati. Si giocherà al Multieventi, alla palestra Casadei, a Fonte dell’Ovo, ad Acquaviva e a Falciano.

Per il dettaglio di tutte le partite in programma e, nella giornata di sabato e domenica per i risultati, non mancate di visitare la pagina Facebook del torneo @sanmarinominibasketcup