Sagra del fungo prugnolo, domenica a Miratoio di Pennabilli giochi, spettacoli, enogastronomia

Eventi

Pennabilli

| 11:26 - 23 Maggio 2018

Domenica 27 maggio torna a Miratoio di Pennabilli, nel verde dell'entroterra di Rimini, la sagra del Fungo Prugnolo. E' il consueto appuntamento di inizio estate organizzato dall'associazione "Nova Comunitas Miratorii” (senza fine di lucro)

La Sagra del Prugnolo ha come scopo principale quello di far conoscere e valorizzare le bellezze paesaggistiche dell’entroterra, con uno dei suoi prodotti naturali più famosi: il fungo “prugnolo” o “spignolo”, sempre più richiesto ed apprezzato sulle tavole dei buongustai.

Conosciuto come il “cibo per principi” ed apprezzato anche scientificamente, già dal Cinquecento, era riservato in genere “per le mense dei signori e dei nobili, ai quali non si può fare un regalo più gradito”.

Questo il programma della manifestazione

Alle 11.15 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Agostino; dalle ore 11.30

gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo, cascioni, patate e #prugnolo ed altre specialità locali. Al pomeriggio intrattenimento per adulti e bambini:

Toro Meccanico: un vero e proprio spettacolo di rodeo animato da Cowgirls nel quale il pubblico potrà sfidarsi in una emozionante gara: rimanere in sella il più a lungo possibile. Il miglior Cowboy vincerà uno stupendo soggiorno premio in alcune località esclusive. Altri spettacoli e intrattenimenti che troverete durante la giornata: Duo inVento: le Abilità Nascoste - Illusioni e Acrobazie si intrecciano, in una vorticosa Danza, la strada si trasforma, e diventa una jungla. A seguire Fuoco, danza e teatro con Rulas Quetzal

Ballo liscio con orchestra Lucio Bartolini, Mercatino dell’Artigianato e mostra fotografica “I Cieli Del Montefeltro.”