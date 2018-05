Domenica giornata nazionale donazione e trapianto organi e tessuti, concerto a quattro mani a Verucchio

Eventi

Verucchio

| 10:38 - 23 Maggio 2018

Uno sconosciuto, con “un battito di ali”, ha lasciato con grande dolore questa terra, facendo dono di parte di se stesso a una, o forse, a più persone… Quel dono, inestimabile, è stata la vita, che si è irradiata e propagata anche a distanza di anni. Questo il messaggio di fondo del concerto per pianoforte a quattro mani del Ladyfinrgers Duo, di domenica 27 maggio a Verucchio, dal titolo “A sound of thunder”. L’evento, promosso dall’associazione di volontariato Aido di Rimini, cade in occasione della XXI Giornata Nazionale Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti.

Un suono, tenue, a volte sentito da pochi, può in questo caso avere la potenza di un tuono, come testimoniano le tante storie raccolte e ascoltate in questi anni dai volontari dell’organizzazione. Ecco perché hanno scelto come filo conduttore dell’iniziativa l’interrogativo “Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?”. La loro personale risposta è certamente un sì.

Le pianiste Annalisa Mannarini e Martina Drudi si esibiranno con un repertorio dedicato a Maurice Ravel e Claude Debussy, nella suggestiva cornice offerta dalla Rocca Malatestiana di Verucchio (in via Rocca 42). Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sonoro dove le armonie si fonderanno in un pensiero e sentire comune, dalle forti ricadute emotive, quale è il gesto che sta dietro alla donazione di un organo.

L’evento è a ingresso libero, nell’occasione è possibile fare un’offerta all’associazione Aido Provinciale Rimini. Per informazioni: tel. 339 7981495 - aido-rimini@aido.it - www.aido.it/rimini