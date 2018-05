The Coach Experience, a Rimini Fiera tre giorni formativi per allenatori di calcio con Sacchi, Ulivieri, Allegri

Sport

Rimini

| 10:13 - 23 Maggio 2018

Il conto alla rovescia per “The Coach Experience” è ufficialmente partito: sono aperte le iscrizioni per il grande evento dedicato agli allenatori ed appassionati di calcio che, dall’8 al 10 giugno 2018, offrirà tre giorni di incontri formativi, workshop e seminari tecnici alla Fiera di Rimini con alcuni dei migliori coach del panorama nazionale come Massimiliano Allegri, Arrigo Sacchi, Gianni De Biasi, Renzo Ulivieri, Milena Bertolini, Aurelio Andreazzoli, Domenico Di Carlo, Giancarlo Camolese, Luigi Cagni, Maurizio Viscidi, Mario Beretta, Roberto Breda, Roberto Menichelli, Attilio Sorbi, Nazzarena Grilli, Max Canzi, Roberto Samaden, Stefano Baldini, Walter Nicoletti, Cesare Beggi e molti altri allenatori di prestigio che si uniranno in queste ore ad arricchire il programma dell’evento.

“The Coach Experience”, organizzata da Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), Italian Exibition Group (IEG) e SG Plus Ghiretti & Partners, presenterà un format innovativo, incentrato sugli aspetti tecnici del calcio a tutti i livelli, proponendo scambi di idee e confronto tra esperti accreditati, manager sportivi e aziendali e grandi coach. Saranno tanti, dunque, anche i professionisti del settore, ciascuno a portare il proprio know-how su una specifica tematica inerente al mondo del pallone: Ferretto Ferretti, Maurizio Marchisini, Stefano D’Ottavio, Stefano Bonaccorso, Filippo Lorenzon, Gaetano Petrelli, Gianni Brignardelli, Giuliano Rusca, Massimo Giuriola, Matteo Campodonico, Alberto Nabiuzzi, Sergio Roticiani.

Appuntamento con un calendario ricco di attività formative di diverso genere, sia in sala che all’interno del rettangolo da gioco: sarà possibile infatti partecipare a clinic formativi su specifici argomenti tecnici, avendo poi occasione di osservare gli allenamenti in campo. Tante e diverse, invece, le tematiche degli incontri in sala che spazieranno dalle questioni tecnico tattiche alla preparazione atletica fino all’uso della tecnologia, dalla gestione del gruppo fino agli aspetti legali. Ci sarà spazio, infine, per momenti conviviali da condividere con tutti i partecipanti all’insegna della condivisione e dello scambio di esperienze.