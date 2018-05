Cade durante una lite con autista del bus, riminese muore dopo due giorni in ospedale

Cronaca

Carpegna

| 09:05 - 23 Maggio 2018

Una gita all'Eremo finita in tragedia. Martedì è morto un 73enne ricoverato in ospedale ad Urbino dopo una lite avvenuta domenica a Villagrande. La vicenda è riportata dal Resto del Carlino. L'anziano, riminese, era appena sceso da un bus insieme ad altre persone e si apprestava a raggiungere l'Eremo di Montecopiolo. Per cause ancora non accertate, il 73enne e l'autista del bus hanno iniziato a litigare, o forse stavano proseguendo una animata discussione iniziata durante il viaggio. L'anziano si è avvicinato con fare minaccioso all'autista, che avrebbe cercato di proteggersi allungando una mano. Nella collutazione l'anziano sarebbe caduto battendo la testa. Immediatamente soccorso e portato all'ospedale di Urbino è deceduto nella giornata di martedì. Sono attesi gli esami dell'autopsia per capire le cause del decesso. L'autista è indagato per omicidio colposo.