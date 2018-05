Venerdì 25 maggio passeggiata prima della pratica di yoga a Pennabilli

Eventi

Pennabilli

| 08:35 - 23 Maggio 2018

Praticare Yoga a contatto con la natura: passeggiate e lezioni di Yoga in sinergia. Quarto di sei appuntamenti per scoprire le interconnessioni tra l’uomo e gli altri esseri viventi, la natura, le sue energie. Lezione di Yoga preceduta da una passeggiata. Ritrovo venerdì 25 maggio alle ore 17.00 presso il Musss, viale dei Tigli 5a, Pennabilli (RN). Evento in collaborazione con YogaRika. Per maggiori informazioni: 3495008722