Viserba: erba alta davanti ad un condominio, aiuola in stato di abbandono. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 20:17 - 22 Maggio 2018

Vi segnalo questa aiuola pubblica e quindi di manutenzione comunale davanti ad un condominio di via Daolio a Viserba dove si sono annidati dei gatti randagi di cui uno bianco e nero che ha perso quasi tutto il pelo che è stato fatto esaminare da un condomine e il risultato è un fungo è scabbia. In data odierna è intervenuto l'acchialappacani con esito negativo non sarebbe il caso di eliminare il problema alla fonte e quindi curare l' aiuola magari tagliarla tutta. Grazie! Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.