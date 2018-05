Gabicce Gradara, dopo la sofferta salvezza il presidente Marsili guarda al futuro

Sport

Dopo la conquista della salvezza (Promozione Marche) da parte del Gradara, il presidente Gianluca Marsili traccia il bilancio della sua prima stagione da mumero uno del club.

“E’ stata un'esperienza molto divertente ma altrettanto impegnativa, un anno ricco di novità per il club. Abbiamo acquistato per i prossimi dieci anni la struttura sportiva, il campo ad undici in erba sintetica di ultima generazione, opera che attendevamo da diversi anni, inaugurato lo scorso aprile. Per i lavori la nostra attività è subito dei disagi, ma ne siamo usciti vincitori. A tal proposito, si sono avvicendati tre allenatori, e ci tengo a ringraziarli tutti, a cominciare da mister Barattini, capace di coinvolgere nella pre preparazione i giovani del nostro vivaio in maniera ottimale – continua Marsili – Un grazie anche a mister Terenzi, conosciuto in un momento particolare, e a mister Gaudenzi che ci ha traghettato nelle ultime cinque partite verso la salvezza. Un pensiero anche ai giocatori della prima squadra, che hanno dimostrato attaccamento alla maglia, volontà, e forza anche nella parentesi grigia vissuta, collaborando con noi e mister in ottica salvezza”.

Non sono mancate le note stonate. “Ciò che ci ha amareggiato, è che c'è chi ha voluto cercare qualcosa al di fuori, non serviva, il Gabicce Gradara è questo, i risultati ripeto arrivano e non si ottengono passando dall'altra parte della sponda. Tutto ciò che oggi abbiamo è stato costruito negli anni, non senza difficoltà, credendo in questi colori”.

Infine un pensiero per il settore giovanile, per le famiglie, tutti i collaboratori, tifosi, sponsor, custodi, allenatori, dirigenti. “Questi ultimi mi sono stati particolarmente vicini, una spalla per me, è stato bello confrontarsi con loro, sapendo di avere accanto persone serie, con principi importanti, che ti possono aiutare i momenti difficili”.