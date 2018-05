A Rimini la seconda edizione di 'Ulisse Fest', la festa dedicata al viaggio dall'8 al 10 giugno

Turismo

Rimini

| 16:23 - 22 Maggio 2018

'Ulisse Fest', la rassegna dedicata al viaggio organizzata dalla Lonely Planet, fa tappa per la sua seconda edizione a Rimini dall'8 al 10 giugno. Una kermesse che porterà i visitatori 'al di là del mare' - come recita il claim della manifestazione - con oltre 120 ospiti e 60 incontri tra dibattiti, spettacoli, concerti, workshop, degustazioni e testimonianze. Un modo per raccontare il viaggio in ogni sua forma e per celebrare la doppia identità della città di Fellini, capitale italiana del turismo balneare ma ricca di storia e monumenti, dall'epoca romana e quella rinascimentale. Marco Malvaldi, Giuseppe Cederna, Niccolò Ammaniti, Boban Marković Orkestar, Massimo Bottura sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno al festival. Sul palco del Cinema Fulgor - la sala da poco ristrutturata che il maestro Fellini ricostruì negli studios a Roma per girare 'Amarcord' - anche il fondatore della Lonely Planet Tony Wheeler, che insieme ad alcuni autori delle guide "bibbia" svelerà i segreti del viaggio e dei suoi personalissimi itinerari. "L'idea di essere itineranti fa parte ovviamente del nostro dna - ha spiegato Angelo Pitto, responsabile Lonely Planet Italia durante la presentazione a Milano - per raccontare il viaggio, viaggiando appunto. Troppo spesso Rimini viene identificata solo con il mare, vorremmo raccontare un'altra città".