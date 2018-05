Riminese sventa scippo e fa arrestare il ladro. Dopo averlo trattenuto viene ferito con una forbiciata

Cronaca

Rimini

| 14:59 - 22 Maggio 2018

Ha bloccato il rapinatore, permettendo cosi alla polizia di Stato di arrestarlo, nonostante le 'forbiciate' su una coscia. Protagonista, un riminese di 32 anni che intorno alle 12, in centro a Rimini, ha fermato un magrebino che aveva appena rubato la borsa ad un'anziana donna. La pensionata, 80 anni residente in centro città, era scesa un attimo dall'auto per buttare la spazzatura, lasciando la borsetta sul sedile con il finestrino aperto. Il magrebino, approfittando della distrazione dell'anziana ha afferrato la borsa per allontanarsi in fretta. A notare la scena il 32enne, che si è lanciato all'inseguimento dello straniero e dopo averlo afferrato, l'ha trattenuto in attesa dell'arrivo della polizia. Nel frattempo, il magrebino per potersi liberare ha preso delle forbicine per unghie che nascondeva in tasca e ha iniziato a colpire il giovane su una coscia, senza però riuscire a fuggire. E' intervenuta una pattuglia delle Volanti che ha arrestato lo straniero per rapina aggravata. L'uomo è in carcere, risultata clandestino e con diversi precedenti per furto e droga. Il 32enne ha riportato solo ferite lievi.