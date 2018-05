Bando centri estivi del distretto di Riccione, termine prorogato all'11 giugno

Attualità

Coriano

| 14:34 - 22 Maggio 2018

Il Comune di Coriano, quale Ente capofila del Distretto di Riccione per il progetto “Conciliazione tempi di vita e lavoro, sostegno ai centri estivi” ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Emilia Romagna la proroga della scadenza del termine per presentare domanda di accesso ai contributi da parte delle famiglie interessate.

Pertanto le famiglie residenti in uno dei Comuni del Distretto di Riccione e interessate a far frequentare ai propri figli un centro estivo avranno tempo fino alle ore 13.00 del prossimo 11 giugno per presentare richiesta di accesso al contributo regionale presso il proprio Comune di residenza.

Il contributo è destinato alla frequentazione dei centri estivi accreditati, l’elenco e tutta la documentazione necessaria potrà essere reperita tramite il sito internet del proprio comune di appartenenza.