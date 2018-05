Viveva a Rimini la coppia specializzata in furti di gioielli ad anziani, con il trucco del massaggio

Cronaca

Cesena

| 13:05 - 22 Maggio 2018

Sono residenti nel riminese un 65enne di Salerno e una 61enne di Pisa, "Bonnie&Clyde" della truffa a danno di anziani, arrestati dai Carabinieri di Cesenatico e Sogliano al Rubicone per furto aggravato. L'11 maggio scorso la coppia agì a danno di una 69enne di Borello, nel cesenate. La 61enne, con il volto parzialmente travisato da un cappello e un paio di occhiali da sole, avvicinò la vittima con una scusa, per poi chiederle di provare una crema per la pelle, facendole un massaggio. L'espediente usato per portarle via la collana d'oro, sganciandola dal collo e facendola scivolare all'interno della borsa. La 61enne, dopo il colpo, raggiunse l'auto guidata dal complice. Ma a quel punto intervennero i Carabinieri. In disponibilità della coppia altri gioielli d'oro, verosimilmente provento di altre truffe.