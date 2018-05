Da casa a scuola a piedi, all'iniziativa aderiscono 121 giovani scolari di San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:54 - 22 Maggio 2018

Grande sorpresa ed entusiasmo hanno regalato i ben 121 bambini della Scuola Primaria che, dando il buon esempio, hanno camminato da casa a scuola nella settimana dal 16 al 20 Aprile, partecipando all'iniziativa che insieme ad Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo Statale e Associazione Scuolinfesta hanno organizzato, aderendo all' progetto di promozione della mobilità sostenibile della Regione Emilia-Romagna “Siamo Nati per camminare… e muoverci in modo sostenibile”.





Nel corso della settimana lo scenario che si è presentato in prossimità dell'Istituto Scolastico è stato sorprendete. Evidente e contagioso l'entusiasmo dei bambini, dai 6 ai 10 anni, che a piedi (in gruppetti, o aderendo alle tre linee attive del Piedibus), o in bicicletta, hanno iniziato la giornata condividendo la piacevolezza di un movimento lento e sostenibile.





Fondamentale il ruolo svolto dagli insegnanti, attraverso un cartellone/tabellone che in ogni classe nel corso della settimana hanno annotato il numero dei bambini in corrispondenza della modalità di spostamento utilizzata per recarsi a Scuola. Nella classe vincitrice il 65 per cento degli alunni si è recato a scuola a piedi o in bicicletta e anche nella seconda e terza classificata il numero dei virtuosi ha superato abbondantemente la metà della classe.





Le 3 classi più virtuose negli spostamenti saranno premiate dall'Amministrazione Morelli in occasione dell’evento finale “Scuolinfesta” presso l’Istituto Comprensivo Statale, nel pomeriggio di sabato 26 Maggio, con premi che consisteranno in una pergamena di riconoscimento per ciascuna classe partecipante e un buono-spesa per il materiale di cancelleria di € 200,00 per la I° classe classificata, € 100,00 per la seconda classe classificata ed € 50,00 per la III° classe classificata.





“L'Associazione Scuolinfesta - sottolinea il Presidente Marco Morelli - grazie alla disponibilità di tutti gli accompagnatori, è stata orgogliosa di partecipare, attraverso il servizio avviato da qualche anno con il Piedibus, per incentivare i ragazzi dell'Istituto Comprensivo a frequentare un progetto/ gioco educativo, sul tema della mobilità sostenibile. Abbiamo potuto constatare un aumento di ragazzi che si sono recati a scuola aggregandosi alle tre rispettive linee, avendo poi un riscontro con un aumento di iscrizione al servizio Piedibus. Siamo convinti che l’idea di miglioramento delle condizioni di vivibilità della città non possa che essere il risultato di un’azione collettiva e sinergica di tutte le parti in gioco: i bambini insieme alle loro famiglie, gli insegnanti e l'amministrazione comunale. Sensibilizzare i bambini sin da piccoli su abitudini virtuose significa dargli la possibilità di contribuire a rendere migliore la propria città e la qualità della vita dei suoi cittadini.”





“Una bellissima risposta - dichiara il Sindaco Daniele Morelli - resa possibile dal sempre più collaudato impegno e desiderio di fare squadra che sta emergendo nel nostro Comune. Un’Amministrazione non può che essere orgogliosa di investire in un ambito così fondamentale e quando c’è tanta partecipazione e coinvolgimento, significa che si è intrapresa la strada giusta. Complimenti ai bambini, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai volontari di Scuolinfesta e a chi, come stiamo notando, sta continuando a mantenere questa buona e sana abitudine anche ora e lo farà nel futuro, perché è proprio qui il risultato più importante per tutta la Comunità e per il nostro Paese”.